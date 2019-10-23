Собянин сменил главу департамента труда и социальной защиты

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства столицы.
Как следует из документа, Петросян покинул пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
Главой департамента труда и соцзащиты Собянин назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Евгения Стружака.
Пост Стружака займет замглавы аппарата мэра и правительства столицы Дмитрий Преснов.
Евгений Стружак родился в 1977 году в поселке Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция", кандидат юридических наук.
С 1999 по 2003 год преподавал в ТГУ, а также занимался юридической практикой. Затем работал в избирательной комиссии Тюменской области, а с 2005 года стал заместителем руководителя аппарата губернатора.
В 2013 году был назначен первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, а в 2017-м возглавил ведомство. В 2019 году стал также заместителем руководителя аппарата мэра и столичного правительства.