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РИА Новости

Собянин сменил главу департамента труда и социальной защиты

09:05 23.10.2019 (обновлено: 11:42 23.10.2019)
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гришкин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя департамента труда и со­циальной защиты Владимира Петросяна. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства столицы.
Как следует из документа, Петросян покинул пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
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12 июля, 13:50РИА Недвижимость
Мэр Москвы освободил от должности замглавы департамента ЖКХ
Главой департамента труда и соцзащиты Собянин назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Евгения Стружака.
Пост Стружака займет замглавы аппарата мэра и правительства столицы Дмитрий Преснов.
Евгений Стружак родился в 1977 году в поселке Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция", кандидат юридических наук.
С 1999 по 2003 год преподавал в ТГУ, а также занимался юридической практикой. Затем работал в избирательной комиссии Тюменской области, а с 2005 года стал заместителем руководителя аппарата губернатора.
В 2013 году был назначен первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, а в 2017-м возглавил ведомство. В 2019 году стал также заместителем руководителя аппарата мэра и столичного правительства.
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Владимир ПетросянСергей СобянинМоскваОбщество
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