Собянин сменил главу департамента труда и социальной защиты

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя департамента труда и со­циальной защиты Владимира Петросяна. Соответствующий Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя департамента труда и со­циальной защиты Владимира Петросяна. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства столицы.

Как следует из документа, Петросян покинул пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Главой департамента труда и соцзащиты Собянин назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Евгения Стружака.

Пост Стружака займет замглавы аппарата мэра и правительства столицы Дмитрий Преснов.

Евгений Стружак родился в 1977 году в поселке Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция", кандидат юридических наук.

С 1999 по 2003 год преподавал в ТГУ, а также занимался юридической практикой. Затем работал в избирательной комиссии Тюменской области, а с 2005 года стал заместителем руководителя аппарата губернатора.