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РИА Новости

Глава Калмыкии назначил бывшего кавээнщика постпредом при президенте

09:04 23.10.2019 (обновлено: 14:11 23.10.2019)
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© РИА Новости . Сергей ЧерныхПредседатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
© РИА Новости . Сергей Черных
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в инстаграме, что назначил бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России.
По его словам, Тарбаев — один из наиболее известных калмыков и состоявшийся общественный деятель, реализовавший большое количество значимых проектов.

"Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось", — отметил Хасиков.

Сангаджи Тарбаев выступал за команду "Сборная РУДН" с 2002 по 2007 год. Позже он занялся продюсированием фильмов и сериалов, среди которых "Кухня", "Папины дочки", "Даешь, молодежь" и другие. В 2010 году вместе с Бату Хасиковым стал одним из основателей промоутерской компании Fight Nights Global.
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Спортсмены и команды
Бату Хасиков
Сангаджи ТарбаевКВНКалмыкияПолитика
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