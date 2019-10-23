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РИА Новости

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов "Татнефти"

09:00 23.10.2019 (обновлено: 10:43 23.10.2019)
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© Рамиль СитдиковСтенд "Tatneft"
Стенд Tatneft
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу Украины в лице ее Министерства юстиции, просившей пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа.
"Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено", — говорится в определении.
Спор "Татнефти" и Киева связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" держал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009-м по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.
Судебный молоток
20 июня 2017, 17:26РИА Недвижимость
"Татнефть" хочет получить особняк посольства Украины в Москве по иску к Киеву на $144 млнКомпания "Татнефть" просит обратить особняк диппредставительства Украины по иску об исполнении на территории России решения международного арбитража о взыскании с этой страны 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего на тот момент — около 144 миллионов долларов.
Изначально "Татнефть" обратилась с заявлением о признании иностранного решения в московский арбитраж. Но, как установили суды, наличие дипломатических учреждений Украины в Москве не может служить основанием для подачи заявления в столичный суд. В то же время, поскольку Украина является правообладателем нежилых зданий в городах Кисловодск и Ессентуки, которые используются санаторием имени Н. А. Семашко, суд счел целесообразным передать дело на рассмотрение арбитражного суда Ставропольского края.
Суд на Ставрополье в феврале 2019 года удовлетворил заявление "Татнефти", определив признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года арбитражем ad hoc. Это определение в июне оставил в силе арбитражный суд Северо-Кавказского округа, отклонивший первую кассационную жалобу Украины.
Бензовоз и АЗС компании Татнефть. Архивное фото
3 мая 2018, 19:46РИА Новости
Суд в США приостановил рассмотрение иска "Татнефти" к Украине
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ТатнефтьРоссияУкраинаЭкономика
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Плевать они хотели на решения всех судов мира. Шпана чубатая.
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Арсений Понфиленко
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Долги надо платить. И чем скорее, тем лучше.
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lyuda.terenteva.55
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