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РИА Новости
Война в Сирии

Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Турции

08:58 23.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил по телефону главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу вывод сил самообороны сирийских курдов (YPG) из зоны операции "Источник мира" в Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в среду.
"Наш министр провел телефонную беседу с госсекретарем США Майком Помпео. Помпео подтвердил, что военные власти США письменно уведомили наши военные власти о выводе террористов YPG из зоны операции "Источник мира", - сообщил собеседник агентства.
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
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Сирийские курды покинули зону безопасности в рамках соглашения США и Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПомпеоМевлют ЧавушоглуТурцияСирияСШАВ мире
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