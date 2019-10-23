Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Турции

АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил по телефону главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу вывод сил самообороны сирийских курдов (YPG) из зоны операции "Источник мира" в Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в среду.

"Наш министр провел телефонную беседу с госсекретарем США Майком Помпео. Помпео подтвердил, что военные власти США письменно уведомили наши военные власти о выводе террористов YPG из зоны операции "Источник мира", - сообщил собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.