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РИА Новости

Катер береговой охраны Греции врезался в лодку с мигрантами, сообщили СМИ

08:56 23.10.2019
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© Фото : пресс-служба береговой охраны ГрецииСотрудники Береговой охраны Греции
Сотрудники Береговой охраны Греции
© Фото : пресс-служба береговой охраны Греции
Сотрудники Береговой охраны Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 23 окт - РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны Греции врезался в лодку с мигрантами, в результате пропали без вести три человека, в том числе 3-летний мальчик, и шестеро ранены, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
ЧП произошло ночью к востоку от острова Кос.
По предварительной информации администрации порта, авария произошла, когда небольшой катер береговой охраны во время планового патрулирования в районе не заметил лодку с мигрантами, поскольку у нее не было навигационных огней, и наехал на неё.
На лодке было 34 мигранта. После крушения все они оказались в море. Трое - трехлетний мальчик и двое мужчин - пропали без вести, 31 были спасены экипажем корабля Европейского пограничного агентства Frontex, патрулирующего район. Шестеро мигрантов получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу Кос, информации об их состоянии нет.
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
20 августа, 20:55РИА Новости
Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms
Сейчас проходит поисково-спасательная операция с участием трёх катеров береговой охраны, вертолета Super Puma, корабля Frontex.
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