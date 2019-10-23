Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T08:46Z
https://ria.ru/20191023/1560095504.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155772/06/1557720635_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_8235cade705e1d27850c5070674d8945.jpg
РИА Новости
Ростовская область

Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации

08:46 23.10.2019
5004
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Двое пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области остаются в реанимации, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель больницы.
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
02:20РИА Новости
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
"Оба находятся в реанимации. Один тяжелый, второй в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель областного Минздрава сообщил РИА Новости, что в больницу, где находятся пострадавшие, выехали областные специалисты. Пострадавшим проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
7312133
Обсудить 2
Ростовская областьПерестрелка между фермерами в Ростовской областиОрловский районРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Полицейский
Представитель Чечни назвал причину перестрелки в Ростовской области
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
Лента новостейМолния