Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Двое пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области остаются в реанимации, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель больницы.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

"Оба находятся в реанимации. Один тяжелый, второй в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.