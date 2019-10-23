Выступление Путина на саммите "Россия — Африка". Прямая трансляция

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Российский президент Владимир Путин выступает на открытии саммита "Россия – Африка", который проходит в Сочи 23-24 октября.

Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

Председательствовать на саммите будут Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году возглавляет Африканский союз.