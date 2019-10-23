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РИА Новости

Под Липецком машина въехала в строящийся магазин, два человека погибли

08:38 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Легковая автомашина въехала в строящийся магазин на автодороге в Воловском районе Липецкой области, два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На автотрассе в Воловском районе автомашина ВАЗ-21010 въехала в строящийся магазин, где работали семь человек. По предварительным данным, пострадали шесть человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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