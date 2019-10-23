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РИА Новости

Число пострадавших при прорыве дамб в Сибири увеличилось до 18

08:30 23.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Число госпитализированных в результате прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края выросло до 18 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава края Зоя Масленникова.
Ранее минздрав сообщал о 17 пострадавших.
"В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находится 9 человек. Вчера вечером обратился еще один человек. Он госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящий момент находятся в стационаре Курагинской районной больницы с легкой и средней степенью тяжести - 7 человек. В Минусинской межрайонной больнице получают лечение двое пациентов.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 16:28РИА Новости
Эксперт оценил стоимость золота в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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