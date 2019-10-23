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РИА Новости

Ливия стремится к соглашениям с Россией по ВТС, заявили в контактной группе

08:29 23.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц Триполи
Автомобильное движение на одной из улиц Триполи
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на одной из улиц Триполи. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Ливия стремится к новым соглашениям с РФ по линии ВТС, конкретика будет обсуждаться на встречах в рамках саммита Россия-Африка, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам своей встречи с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.
Саррадж прибыл во вторник вечером в Сочи для участия в саммите.
"Они стремятся (к новым соглашениям в сфере ВТС). Они очень активно хотят выстраивать отношения в ВТС. При этом мы понимаем, что в отношении Ливии существует оружейное эмбарго, поэтому пока сложно, но мы ищем пути, чтобы в рамках международных норм, в рамках закона мы действовали в абсолютно легальном формате", - сказал Деньгов.
Он добавил, что конкретные соглашения будут обсуждаться на встречах, которые состоятся у представителей ливийской делегации на полях саммита Россия-Африка. "Конкретика будет по результатам встреч", - отметил Деньгов.
Ливия. Город Триполи
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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