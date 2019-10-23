Зеленский: Украина рассчитывает на скорую встречу "нормандской четверки"

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки" и рассчитывает на проведение встречи ее лидеров в ближайшее время.

Зеленский 21-24 октября находится в Японии с визитом, он принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито. По данным пресс-службы главы государства, запланирован ряд двусторонних встреч украинского президента с лидерами зарубежных стран.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - цитирует Зеленского пресс-служба главы украинского государства.