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РИА Новости

Зеленский: Украина рассчитывает на скорую встречу "нормандской четверки"

08:28 23.10.2019 (обновлено: 08:29 23.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки" и рассчитывает на проведение встречи ее лидеров в ближайшее время.
Зеленский 21-24 октября находится в Японии с визитом, он принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито. По данным пресс-службы главы государства, запланирован ряд двусторонних встреч украинского президента с лидерами зарубежных стран.
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"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - цитирует Зеленского пресс-служба главы украинского государства.
Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на Донбассе. "Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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