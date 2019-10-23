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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Деньгов: Ливия надеется на российскую помощь в строительстве электростанции

08:28 23.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов
Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Ливия хотела бы задействовать российских специалистов в строительстве электростанции в стране, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
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"Также он (глава ПНС Ливии Файез Саррадж - ред.) бы хотел воспользоваться помощью наших специалистов в связи с энергетическим блоком. Они собираются строить электростанцию, протяженностью более тысячи километров. Они хотят задействовать российских специалистов. Ну еще много вопросов, связанных с взаимодействием в экономике", - сказал он, отвечая на вопрос о темах, которые глава ПНС Ливии Саррадж намерен обсудить на полях саммита "Россия — Африка".

В Сочи 23-24 октября пройдут первый саммит Россия — Африка и экономический форум. На него приглашены руководители всех государств континента. Председательствовать на саммите будут президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЛев ДеньговФайез ас-СарраджЛивияРоссияВ мире
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