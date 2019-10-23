Деньгов: Ливия надеется на российскую помощь в строительстве электростанции

"Также он (глава ПНС Ливии Файез Саррадж - ред.) бы хотел воспользоваться помощью наших специалистов в связи с энергетическим блоком. Они собираются строить электростанцию, протяженностью более тысячи километров. Они хотят задействовать российских специалистов. Ну еще много вопросов, связанных с взаимодействием в экономике", - сказал он, отвечая на вопрос о темах, которые глава ПНС Ливии Саррадж намерен обсудить на полях саммита "Россия — Африка".