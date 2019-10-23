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РИА Новости

Глава Минобороны США прибыл в Багдад с необъявленным визитом

08:23 23.10.2019 (обновлено: 08:34 23.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, ожидается его встреча с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщает агентство Рейтер.
Ожидается, что во время встречи с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди и иракским коллегой Эспер обсудит сокращение числа американских военных в Сирии и то, "какую роль будет играть в этом Ирак", отмечает агентство.
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Ранее Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак. В среду объединенное командование ВС Ирака заявило, что выведенные из Сирии военные США должны покинуть иракскую территорию, поскольку им разрешили только транзит.
Вооруженные силы США уже покинули большую часть своих баз, расположенных в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка, выведя свой контингент на базы в Ираке. Решение покинуть северо-восток Сирии было принято Вашингтоном после начала турецкой военной операции 9 октября против курдских вооруженных формирований, которые последние несколько лет являлись союзниками США в борьбе против террористической группировки "Исламское государство"*.
США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действовали без соглашения официальных властей страны.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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