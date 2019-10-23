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РИА Новости

В Ливии остались двое задержанных россиян, заявили в контактной группе

08:16 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛивия. Город Триполи
Ливия. Город Триполи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ливия. Город Триполи. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. В Ливии остались только двое задержанных россиян, которых обвиняют в якобы попытке повлиять на выборы в стране, их дело рассматривается в рамках ливийского закона, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Есть только двое россиян в Ливии, которые были задержаны недавно в связи с якобы вмешательством в выборы. Всё. Ливийская сторона обязуется предоставить неопровержимые факты того, что они нарушали ливийский закон на территории. Мы ждем, мы посмотрим, их дело рассматривается в рамках ливийского закона", - сказал он.
В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране".
В начале июля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
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Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур ранее сообщил РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян. МИД России и посольство РФ в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию задержанным гражданам необходимой консульской помощи.
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