В Ливии остались двое задержанных россиян, заявили в контактной группе

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. В Ливии остались только двое задержанных россиян, которых обвиняют в якобы попытке повлиять на выборы в стране, их дело рассматривается в рамках ливийского закона, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Есть только двое россиян в Ливии, которые были задержаны недавно в связи с якобы вмешательством в выборы. Всё. Ливийская сторона обязуется предоставить неопровержимые факты того, что они нарушали ливийский закон на территории. Мы ждем, мы посмотрим, их дело рассматривается в рамках ливийского закона", - сказал он.

В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране".

В начале июля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".

Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур ранее сообщил РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.