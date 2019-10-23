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РИА Новости

В Москве мужчина с пистолетом ограбил салон связи

08:15 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил накануне вечером салон связи на северо-востоке Москвы; добычей налетчика стало более 730 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.
"В помещение салона сотовой связи, расположенного в ТЦ, вошел неизвестный, лицо которого было прикрыто шарфом, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу данного салона, открыто похитил из подсобного помещения денежные средства в сумме 733 тысяч 600 рублей и скрылся", - рассказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.
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