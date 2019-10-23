В Москве мужчина с пистолетом ограбил салон связи

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил накануне вечером салон связи на северо-востоке Москвы; добычей налетчика стало более 730 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

"В помещение салона сотовой связи, расположенного в ТЦ, вошел неизвестный, лицо которого было прикрыто шарфом, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу данного салона, открыто похитил из подсобного помещения денежные средства в сумме 733 тысяч 600 рублей и скрылся", - рассказал собеседник агентства.