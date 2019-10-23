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РИА Новости

Роскачество проверило сборы и БАДы из ромашки

08:09 23.10.2019
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© Fotolia / Dušan ZidarЗеленый чай
Зеленый чай
© Fotolia / Dušan Zidar
Зеленый чай. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости/Прайм. Роскачество обнаружило плесень и аэробные микроорганизмы в лекарственных сборах, биологически активных добавках и чаях, содержащих ромашку, говорится в сообщении организации.
"Согласно результатам испытаний, безопасными оказались только товары 20 торговых марок из 25 исследованных", - сообщает Роскачество. В частности, у пяти торговых марок – четырех БАДов и одного чая – были выявлены несоответствия техрегламентам по содержанию плесени, а в БАДах двух торговых марок - обнаружены аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень.
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Проверка на содержание примесей показала, что три лекарственных средства, восемь БАДов и семь чаев содержат фрагменты стеблей и листьев. Это говорит о том, что значительное количество смеси не является цветками, отмечают эксперты.
В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых 6 лекарственных средств "ромашка аптечная", 8 биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаёв (2 из них – детские): двадцать из них произведены в России, остальные, по одному бренду – в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ. Закупочная стоимость образцов составила от 40 до 288 рублей за упаковку.
Продукция была проверена по 186 показателям качества и безопасности: на содержание потенциально опасных веществ (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), микробиологические показатели (общее число дрожжевых и плесневых грибов, сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки), процент содержания общей золы и эфирных масел, влажность и другие показатели.
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