Сын президента Бразилии отказался от идеи стать послом страны в США

Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил во вторник, что отказался от идеи стать послом страны в Соединенных Штатах, передает Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил во вторник, что отказался от идеи стать послом страны в Соединенных Штатах, передает агентство Франс Пресс

Ранее сообщалось, что президент Жаир Болсонару отложил выдвижение кандидатуры своего сына на должность посла в США из-за кризиса в Социал-либеральной партии (PSL) и недостатка голосов в сенате для утверждения кандидатуры сына.

Эдуарду Болсонару заявил своим коллегам-депутатам, что он принял решение частично из-за отсутствия поддержки и добавил, что его отец не повлиял на этот выбор.

"Это было решение, над которым я долго размышлял", - цитирует агентство сына президента.