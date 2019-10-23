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РИА Новости

Сын президента Бразилии отказался от идеи стать послом страны в США

08:01 23.10.2019 (обновлено: 08:02 23.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил во вторник, что отказался от идеи стать послом страны в Соединенных Штатах, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что президент Жаир Болсонару отложил выдвижение кандидатуры своего сына на должность посла в США из-за кризиса в Социал-либеральной партии (PSL) и недостатка голосов в сенате для утверждения кандидатуры сына.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
18 октября, 01:09РИА Новости
Президент Бразилии отложил выдвижение сына на должность посла в США
Эдуарду Болсонару заявил своим коллегам-депутатам, что он принял решение частично из-за отсутствия поддержки и добавил, что его отец не повлиял на этот выбор.
"Это было решение, над которым я долго размышлял", - цитирует агентство сына президента.
Жаир Болсонару впервые заявил о намерении назначить Эдуарду послом в США в начале июля. По его словам, отношение к сыну президента в должности посла будет отличаться от отношения к "обычному послу".
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Жаир БолсонаруБразилияСШАВ мире
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