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РИА Новости

В Перми вернули водоснабжение в дома 40 тысяч жителей

07:41 23.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате.
Кран в ванной комнате.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Кран в ванной комнате.. Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Водоснабжение для 40 тысяч жителей микрорайона Гайва в Перми полностью восстановлено после несогласованных геодезических работ, которые привели к повреждению водовода, сообщает пресс-служба коммунальной компании ООО "Новогор-Прикамье".
Во вторник из-за повреждения стеклопластикового водовода диаметром 700 мм при проведении изыскательских работ без согласования с ООО "Новогор-Прикамье" около 13.00 (11.00 мск) была приостановлена работа насосной станции "Северная", снабжающей водой микрорайон Гайва. В результате, было отключено водоснабжение для более 40 тысяч жителей поселка.
По данным ресурсоснабжающей организации, специалисты ООО "Новогор-Прикамье" завершили работы по восстановлению целостности водопровода в тот же день около 20.00 (18.00 мск). После этого началось заполнение системы водой.
"Работа насосной станции "Северная" возобновлена в 22.35 (20.35 мск), в результате водоснабжение в микрорайоне было восстановлено около 23.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении.
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