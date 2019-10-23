В Перми вернули водоснабжение в дома 40 тысяч жителей

ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Водоснабжение для 40 тысяч жителей микрорайона Гайва в Перми полностью восстановлено после несогласованных геодезических работ, которые привели к повреждению водовода, сообщает пресс-служба коммунальной компании ООО "Новогор-Прикамье".

Во вторник из-за повреждения стеклопластикового водовода диаметром 700 мм при проведении изыскательских работ без согласования с ООО "Новогор-Прикамье" около 13.00 (11.00 мск) была приостановлена работа насосной станции "Северная", снабжающей водой микрорайон Гайва. В результате, было отключено водоснабжение для более 40 тысяч жителей поселка.

По данным ресурсоснабжающей организации, специалисты ООО "Новогор-Прикамье" завершили работы по восстановлению целостности водопровода в тот же день около 20.00 (18.00 мск). После этого началось заполнение системы водой.