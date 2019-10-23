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РИА Новости
Туризм

Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году

07:29 23.10.2019 (обновлено: 10:42 23.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБагаж туристов в аэропорту
Багаж туристов в аэропорту
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Багаж туристов в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году.
На первом месте оказалось королевство Бутан. "Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, не загрязненным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой", — говорится в исследовании.
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Второе место в рейтинге заняла Англия, где, как указывают эксперты Lonely Planet, можно насладиться отличными видами на побережье.
Третьей в списке оказалась Северная Македония, которая хорошо известна своей кухней, древними традициями и природой, говорится в исследовании.
Кроме указанных стран, в рейтинг также вошли островное государство Аруба на юге Карибского моря, королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.
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