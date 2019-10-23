Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Туристический портал Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году.

На первом месте оказалось королевство Бутан. "Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, не загрязненным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой", — говорится в исследовании.

Второе место в рейтинге заняла Англия, где, как указывают эксперты Lonely Planet, можно насладиться отличными видами на побережье.

Третьей в списке оказалась Северная Македония, которая хорошо известна своей кухней, древними традициями и природой, говорится в исследовании.