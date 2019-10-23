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РИА Новости

На Камчатке выявили икру от несуществующих производителей

07:29 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Красная икра. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора на Камчатке выявили рекламу красной икры от производителей, которые не существуют, и фальсифицированного деликатеса, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В управление поступила информация от коллег с Камчатки о несуществующих предприятиях по изготовлению лососевой икры и выявленных фальсификатах.
"В частности, на одном из сайтов в сети интернет размещена информация о продаже икры лососевой зернистой, согласно маркировке, изготовленной ООО "Камчатские деликатесы".... По сведениям ИФНС России, предприятие "Камчатские деликатесы" не существует и по указанному на потребительской таре адресу не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Проверка еще одного объявления показала, что указанный на маркировке "Тунгутун", по данным ИФНС России, также не существует. В другой рекламе о продаже икры указан изготовитель ООО "Заря" Камчатского края. Согласно представленному на сайте удостоверению качества, у икры истек срок годности. Кроме того, на таре отсутствует маркировка. Продукция может находиться в обороте незаконно.
Также в интернете размещены объявления о продаже икры изготовителей ООО "Кристалл" и ООО "Устькамчатрыба" в расфасовке по 250 грамм. Как показала проверка, эти производители не выпускают икру в такой таре.
Управлением Россельхознадзора информация направлена в полицию, ветинспекию и все профильные службы.
Красная икра
3 октября, 11:01РИА Новости
Россельхознадзор изъял на московской базе тонну незаконной красной икры
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