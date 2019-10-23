На Камчатке выявили икру от несуществующих производителей

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора на Камчатке выявили рекламу красной икры от производителей, которые не существуют, и фальсифицированного деликатеса, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В управление поступила информация от коллег с Камчатки о несуществующих предприятиях по изготовлению лососевой икры и выявленных фальсификатах.

"В частности, на одном из сайтов в сети интернет размещена информация о продаже икры лососевой зернистой, согласно маркировке, изготовленной ООО "Камчатские деликатесы".... По сведениям ИФНС России, предприятие "Камчатские деликатесы" не существует и по указанному на потребительской таре адресу не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Проверка еще одного объявления показала, что указанный на маркировке "Тунгутун", по данным ИФНС России, также не существует. В другой рекламе о продаже икры указан изготовитель ООО "Заря" Камчатского края. Согласно представленному на сайте удостоверению качества, у икры истек срок годности. Кроме того, на таре отсутствует маркировка. Продукция может находиться в обороте незаконно.

Также в интернете размещены объявления о продаже икры изготовителей ООО "Кристалл" и ООО "Устькамчатрыба" в расфасовке по 250 грамм. Как показала проверка, эти производители не выпускают икру в такой таре.