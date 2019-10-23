В аэропорту Воронежа отменили несколько рейсов из-за сильного тумана

ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Сильный туман в аэропорту Воронежа стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов, сообщил в среду РИА Новости представитель воздушной гавани.

Туман в аэропорту наблюдается с позднего вечера вторника. По данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс из московского Шереметьево в Воронеж, из Воронежа - в Шереметьево и Внуково. Задержаны рейсы из Стамбула в Воронеж и обратно, из Воронежа в Шереметьево и Санкт-Петербург.

"Вертикальная видимость в аэропорту сейчас - до 60 метров, по полосе - от 500 до 1600 метров. Улучшение погодных условий ожидается к 11.00 часам", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж из-за тумана был вынужден сесть в Липецке.