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РИА Новости

В аэропорту Воронежа отменили несколько рейсов из-за сильного тумана

07:27 23.10.2019
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© Фото : InsiderМеждународный аэропорт Воронеж
Международный аэропорт Воронеж
© Фото : Insider
Международный аэропорт Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Сильный туман в аэропорту Воронежа стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов, сообщил в среду РИА Новости представитель воздушной гавани.
Туман в аэропорту наблюдается с позднего вечера вторника. По данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс из московского Шереметьево в Воронеж, из Воронежа - в Шереметьево и Внуково. Задержаны рейсы из Стамбула в Воронеж и обратно, из Воронежа в Шереметьево и Санкт-Петербург.
"Вертикальная видимость в аэропорту сейчас - до 60 метров, по полосе - от 500 до 1600 метров. Улучшение погодных условий ожидается к 11.00 часам", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж из-за тумана был вынужден сесть в Липецке.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Воронежа позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing 737 и Airbus А319. Аэропорт в настоящее время работает с 31 авиакомпанией и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Норильск, Стамбул, Минск, Ереван, Бишкек и Ташкент.
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