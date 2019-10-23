Исследование опровергло пользу популярного способа оздоровления

В ходе эксперимента ученые посадили на диету молодых и старых мышей. В результате выяснилось, что грызуны, которым после полового созревания давали на 40 процентов меньше пищи, в пожилом возрасте были здоровее. Но если сокращение калорий происходило у старых мышей, то их продолжительность жизни не менялась по сравнению с грызунами, у которых сохранялся обычный режим питания.