ВС Киргизии рассматривает законность лишения Атамбаева неприкосновенности

БИШКЕК, 23 окт - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Киргизии рассматривает законность лишения экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Судебный процесс проходит в открытом режиме. В зале заседаний присутствуют журналисты и сторонники экс-главы государства.

Сразу после начала процесса юрист Нурбек Токтакунов заявил отвод председательствующему судье Калыбеку Дуйшееву. По мнению защитника, Дуйшеев связан с братом действующего главы государства Асылбеком Жээнбековым. Суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства защитника.

Парламент Киргизии летом решил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева и выдвинул ряд обвинений в его адрес. Депутаты подозревают экс-президента в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении криминального авторитета, незаконной трансформации земель и других преступлениях.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.