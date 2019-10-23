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РИА Новости

ВС Киргизии рассматривает законность лишения Атамбаева неприкосновенности

07:22 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 23 окт - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Киргизии рассматривает законность лишения экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Судебный процесс проходит в открытом режиме. В зале заседаний присутствуют журналисты и сторонники экс-главы государства.
Сразу после начала процесса юрист Нурбек Токтакунов заявил отвод председательствующему судье Калыбеку Дуйшееву. По мнению защитника, Дуйшеев связан с братом действующего главы государства Асылбеком Жээнбековым. Суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства защитника.
Парламент Киргизии летом решил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева и выдвинул ряд обвинений в его адрес. Депутаты подозревают экс-президента в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении криминального авторитета, незаконной трансформации земель и других преступлениях.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
20 августа, 08:31РИА Новости
Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Алмазбек Атамбаев
13 августа, 10:26Сказано в эфире
Каким будет наказание? Атамбаева обвинили в особо тяжких преступленияхБывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях. В эфире радио Sputnik гендиректор института ЕАЭС Владимир Лепехин поделился мнением о том, как могут развиваться события в стране.
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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