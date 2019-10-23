Водолазы нашли три автомобиля на месте прорыва дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Водолазы во время обследования мест, которые затопило после прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края, обнаружили три легковых автомобиля, сообщило региональное учреждение "Спасатель".
"Было выполнено четыре водолазных спуска, извлечены три затопленных легковых автомобиля", — говорится в сводке.
В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушились дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбы, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи.
Как позже уточнили в Следственном комитете, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба троих пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.