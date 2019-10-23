Водолазы нашли три автомобиля на месте прорыва дамб в Красноярском крае

Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Водолазы во время обследования мест, которые затопило после прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края, обнаружили три легковых автомобиля, сообщило региональное учреждение "Спасатель".

"Было выполнено четыре водолазных спуска, извлечены три затопленных легковых автомобиля", — говорится в сводке.

В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушились дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбы, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи.