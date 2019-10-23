В Чили автомобиль наехал на группу демонстрантов

САНТЬЯГО, 23 окт - РИА Новости. Автомобиль наехал на группу демонстрантов в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили, в результате погиб один человек и по меньшей мере восемь пострадали.

"В городе Сан-Педро-де-ла-Пас автомобиль наехал на группу людей, в результате чего один человек погиб", - сообщил представитель властей региона Био-био в эфире телеканала Mega

Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля.

С учетом этого число людей, погибших в ходе акций протеста в Чили, возросло до 17, пять из которых погибли в результате действий сотрудников вооруженных сил.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.