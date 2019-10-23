Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T06:57Z
https://ria.ru/20191023/1560093662.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156001/97/1560019766_0:290:3126:2048_1036x0_80_0_0_52972d0bd9e876e324bfec70ed4a7765.jpg
РИА Новости

В Чили автомобиль наехал на группу демонстрантов

06:57 23.10.2019
232
© REUTERS / Ivan AlvaradoСтолкновения демонстрантов с сотрудниками силовой полиции во антиправительственной в Чили. 20 октября 2019
Столкновения демонстрантов с сотрудниками силовой полиции во антиправительственной в Чили. 20 октября 2019
© REUTERS / Ivan Alvarado
САНТЬЯГО, 23 окт - РИА Новости. Автомобиль наехал на группу демонстрантов в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили, в результате погиб один человек и по меньшей мере восемь пострадали.
"В городе Сан-Педро-де-ла-Пас автомобиль наехал на группу людей, в результате чего один человек погиб", - сообщил представитель властей региона Био-био в эфире телеканала Mega.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля.
С учетом этого число людей, погибших в ходе акций протеста в Чили, возросло до 17, пять из которых погибли в результате действий сотрудников вооруженных сил.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Четыре ночи подряд в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
05:01РИА Новости
Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
000010
Обсудить 0
ЧилиВ мире
Рекомендуем
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
РИА
Новости
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
В Чили при наезде автомобиля на демонстрантов погибли два человека
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Полиция проводит спецоперацию на юге Франции
Полицейский в Китае
В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
Лента
новостей
Испания
В Каталонии три человека пропали без вести из-за сильных ливней
Полиция в Мексике
В центре Мехико нашли нарколаборатории, арсенал и склад готовой продукции
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
На юге Франции полиция задержала человека, закрывшегося в музее
Автомобильное движение на одной из улиц Триполи
Ливия стремится к соглашениям с Россией по ВТС, заявили в контактной группе
Киргизия
Военная прокуратура Киргизии рассмотрит заявление на брата президента
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии
Боливия
В Боливии в ходе протестов задержали 27 человек
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
Лента новостейМолния