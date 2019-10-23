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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА

06:29 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей БогдановскийНАСА представило скафандры для лунной миссии
НАСА представило скафандры для лунной миссии
© РИА Новости / Алексей Богдановский
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Космонавт, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев высоко оценил разработку лунного скафандра НАСА.
Работа ведется на "очень серьезном, вызывающем уважение" уровне, сказал Крикалев журналистам в кулуарах Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне. По его словам, он ознакомился с вариантами скафандра на прошлой неделе, принимая участие в конгрессе Ассоциации участников космических полетов в Хьюстоне.
"Они рассказывали о скафандре, представляли его. Многие ветераны НАСА с большим интересом на это смотрели, многие задавали специализированные, детальные вопросы. Видно, что они продвигаются", - сказал Крикалев.
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"Они прикладывают серьезные усилия к тому, чтобы расширить диапазон размеров людей, работающих в нем. Насколько это удастся... не знаю, думаю, что они и сами пока не знают", - сказал Крикалев.
По его словам, у НАСА очень сильная инженерная группа, которая вырабатывает техническое задание для такого рода проектов.
Комментируя то обстоятельство, что НАСА рассматривает некоторые варианты, похожие на предыдущие российские и советские аналоги, Крикалев отметил, что некоторые решения, такие как вход в скафандр через дверцу сзади, подобны колесу и уже являются достоянием всего человечества. По его словам, у каждого варианта, включая вход сзади или снизу, как в предыдущих скафандрах НАСА, есть свои плюсы и минусы.
"У них есть несколько вариантов", - сказал Крикалев.
НАСА представило на прошлой неделе два скафандра: один будет использоваться внутри космического корабля "Орион" при взлете и посадке, а второй предназначен для выхода в открытый космос и на поверхность Луны, где американские астронавты намерены высадиться к 2024 году.
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НАСА обещает, что впервые высокий или небольшой рост не будут помехой для будущих астронавтов — новый скафандр смогут использовать люди от первого персентиля для женщин до 99-го для мужчин. Это означает, что скафандр могут использовать женщины, которые ниже ростом, чем 99% женщин в человеческой популяции, и мужчины, которые выше, чем 99% всех мужчин на Земле.
Лунный скафандр рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 250 до плюс 250 градусов по Фаренгейту (минус 157 – плюс 121 градус по Цельсию). Прототип весит около 200 фунтов (90 килограммов), но с системами обеспечения может оказаться более чем в два раза тяжелее. Однако это не должно стать проблемой в условиях невесомости и на Луне, где сила тяжести в шесть раз меньше земной.
НАСА планирует после полувекового перерыва отправить астронавтов на Луну в 2024 году, а после 2028 года - создать на Луне постоянную базу, рассчитанную на 15 лет эксплуатации. Основываясь на опыте, полученном на Луне, НАСА планирует отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах.
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Хочу стать космонавтомСергей КрикалевКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАРоссияСША
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