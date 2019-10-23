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РИА Новости

Посольство России направило запрос в Госдеп из-за задержания Билалова

06:17 23.10.2019 (обновлено: 10:27 23.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАхмед Билалов
Ахмед Билалов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Посольство России в США проверяет информацию о задержании в Майами экс-главы "Курортов Северного Кавказа", бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова.

"Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида А. Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции", — заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Ранее газета Miami Herald написала, что россиянина задержали в его доме в Майами иммиграционные службы США.
Билалов был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Владимир Путин, посетивший в начале 2013 года сочинскую стройку, подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и ОКР.
Позднее против бизнесмена возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и он вместе со своим братом Магомедом уехал за границу.
Полиция. Архивное фото
14 октября 2016, 15:29РИА Новости
МВД опровергло закрытие уголовного дела против бизнесменов БилаловыхСледствие продолжает выяснять обстоятельства хищений, в ходе которых выделенные на строительство туристического кластера 5 миллиардов рублей были размещены в Национальном банке развития бизнеса, впоследствии обанкроченном.
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Ахмед БилаловРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
и нет ничего нового в этом мире... Воруют, уезжают, им вслед негодуют
23 октября, 06:54
ВВладимир
8711316
Не в ту страну выехал на ПМЖ. Теперь лет через 200 на Родине окажется. Коррупционер должен сидеть, а не быть на свободе и не важно в какой стране мира он сидит.
23 октября, 06:58
ЮКЮрий Князев
9231010
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