Посольство России направило запрос в Госдеп из-за задержания Билалова

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Посольство России в США проверяет информацию о задержании в Майами экс-главы "Курортов Северного Кавказа", бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова.

"Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида А. Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции", — заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Ранее газета Miami Herald написала, что россиянина задержали в его доме в Майами иммиграционные службы США.

Билалов был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Владимир Путин, посетивший в начале 2013 года сочинскую стройку, подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и ОКР.