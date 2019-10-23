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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Россия строит специальный корабль для космических туристов

06:03 23.10.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Корабль "Союз" для полета туристов на Международную космическую станцию будет доработан так, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из командира и двух бортинженеров, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
Ранее сообщалось, что компания Space adventures подписала контракт с "Роскосмосом" на постройку корабля "Союз" для полета туристов к МКС в 2021 году.
"В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком, а какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее", - сказал Крикалев в кулуарах Международного астронавтического конгресса.
При этом он уточнил, что пока нет контрактов с теми, кто полетит на корабле. Известно лишь, что командиром станет опытный космонавт. Кроме того, корабль может и вовсе быть адаптирован для полета без стыковки к МКС.
Корабль, участники полета на котором еще не определены, строится на деньги Space adventures.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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