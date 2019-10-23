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РИА Новости

На юге Красноярского края построили временные дамбы

05:57 23.10.2019 (обновлено: 06:28 23.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Временные дамбы построены в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
"Накануне при проведении поисково-спасательных работ с целью понижения уровня воды в реке Сисим были построены временные дамбы с применением инженерной техники, в результате чего отсечены заводи от основного русла", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что кинологи обследовали десять тысяч метров прилегающей территории. Кроме того, разобрано 1500 кубометров завалов. В среду возведение временных дамб продолжится. В поисковых работах задействованы беспилотники.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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