Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликта в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции по урегулированию ситуации на турецко-сирийской границе дают возможность реализовать потенциал Аденских соглашений, считает эксперт Джеймстаунского фонда по России и Ближнему Востоку Теодор Карасик.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

"Россия успешно вывела Турцию на курс, который дает все возможности Аденским соглашениям как механизму разрешения конфликта и согласованию того, кто является террористом, а кто нет. Эти шаги, включая совместное турецко-российское патрулирование, вполне могут быть достаточными в контексте текущих событий", - сказал Карасик РИА Новости.

По его словам, российско-турецкие договоренности также содействуют дальнейшей нормализации сирийской государственности.

"Эти меры, скорее всего, снизят напряженность конфликта как такового, но, несомненно, насилие еще будет иметь место", - полагает при этом эксперт.