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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликта в Сирии

05:56 23.10.2019 (обновлено: 07:44 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции по урегулированию ситуации на турецко-сирийской границе дают возможность реализовать потенциал Аденских соглашений, считает эксперт Джеймстаунского фонда по России и Ближнему Востоку Теодор Карасик.
Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
"Россия успешно вывела Турцию на курс, который дает все возможности Аденским соглашениям как механизму разрешения конфликта и согласованию того, кто является террористом, а кто нет. Эти шаги, включая совместное турецко-российское патрулирование, вполне могут быть достаточными в контексте текущих событий", - сказал Карасик РИА Новости.
По его словам, российско-турецкие договоренности также содействуют дальнейшей нормализации сирийской государственности.
"Эти меры, скорее всего, снизят напряженность конфликта как такового, но, несомненно, насилие еще будет иметь место", - полагает при этом эксперт.
Аденское соглашение 1998 года между Турцией и Сирией оговаривает в принципы сотрудничества двух стран в обеспечении безопасности на совместной границе, в том числе совместные действия против террористических угроз.
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