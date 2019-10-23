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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"

05:39 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета "Союз"
Ракета Союз
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ракета "Союз". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", летящем к Международной космической станции, если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Тогда будем садиться и разговаривать", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах полетов к МКС, если американские корабли не будут готовы.
Крикалев отметил, что обе стороны надеются на то, что американские корабли все-таки будут готовы к этому времени, потому что в противном случае придется менять российскую программу.
"Если нам придется менять программу, это будет болезненно, но будем оптимизировать, исходя из общих соображений. Но пока они не сказали, что им надо, сильно надеются, что их корабли полетят, и мы надеемся тоже, потому что для нас продажа мест не является самоцелью. Наша цель - выполнение программы", - добавил Крикалев.
Последний астронавт США, который полетит на МКС на российском "Союзе", должен будет вернуться на Землю в октябре. Если к этому времени не будут готовы к полету новые американские корабли Starliner и Crew Dragon, американский сегмент станции рискует остаться без астронавта.
В октябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что корабли Crew Dragon и Starliner впервые полетят с экипажами на МКС в 2020 году. В первый экипаж Crew Dragon входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, в первый экипаж Starliner - астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
Земля с борта Международной космической станции
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияСША
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