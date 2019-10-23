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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа

05:10 23.10.2019 (обновлено: 09:05 23.10.2019)
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© REUTERS / Omar SanadikiПатруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж
© REUTERS / Omar Sanadiki
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. Архивное фото
МАНБИДЖ (Сирия), 23 окт — РИА Новости. Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж в провинции Алеппо, который в октябре перешел под контроль Дамаска, сообщил представитель ведомства.
По словам офицера, маршрут пролегает в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат. Десять дней назад эту местность патрулировали американцы, которых с началом турецкой операции на севере Сирии вывели в направлении иракской границы.
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По Саджуру в последние дни прошла линия разграничения между сирийской армией и боевиками протурецких группировок, которые выступили на стороне Анкары в ходе ее операции в Сирии.
"Кроме того, патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас здесь тоже позиции сирийской армии", — добавил представитель военной полиции.
Небольшой населенный пункт Кара-Козак расположен на левом берегу Евфрата, за стратегическим мостом у трассы, которая проходит через провинции Алеппо, Ракка и Хасеке на севере Сирии и поворачивает в Ирак в направлении Мосула.

Российско-турецкий меморандум

Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
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Российские и сирийские войска войдут в зону за пределами турецкой операции
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Турецкая операция в Сирии

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Седьмого октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.
Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22:00 мск во вторник.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Дай Бог удачи российским ребятам в этой заварухе, ситуация-то рисковая, меж двух огней...
23 октября, 07:44
dkul71
900004
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