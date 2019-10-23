Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа

МАНБИДЖ (Сирия), 23 окт — РИА Новости. Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж в провинции Алеппо, который в октябре перешел под контроль Дамаска, сообщил представитель ведомства.

По словам офицера, маршрут пролегает в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат. Десять дней назад эту местность патрулировали американцы, которых с началом турецкой операции на севере Сирии вывели в направлении иракской границы.

По Саджуру в последние дни прошла линия разграничения между сирийской армией и боевиками протурецких группировок, которые выступили на стороне Анкары в ходе ее операции в Сирии.

"Кроме того, патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас здесь тоже позиции сирийской армии", — добавил представитель военной полиции.

Небольшой населенный пункт Кара-Козак расположен на левом берегу Евфрата, за стратегическим мостом у трассы, которая проходит через провинции Алеппо, Ракка и Хасеке на севере Сирии и поворачивает в Ирак в направлении Мосула.

Российско-турецкий меморандум

Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Турецкая операция в Сирии

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Седьмого октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.

Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.