Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:42Z
https://ria.ru/20191023/1560093251.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155196/07/1551960789_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_bc88c6d1bedee224eb22cbbc8932ecad.jpg
РИА Новости

В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма

05:08 23.10.2019 (обновлено: 15:42 23.10.2019)
66813
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". Об этом сообщается в пресс-релизе командования Вооруженными силами США в Европе.
По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.
Учебный вылет, как говорится в сообщении командования, продолжался 12 часов, в ходе него состоялась совместная тренировка с военными из Румынии, Украины и Грузии.
Boeing B-52H Stratofortress производили в период с 1952 по 1962 год, это стратегический бомбардировщик, способный — по замыслу — доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.
Боевые имитаторы
15:41РИА Новости
Боевые имитаторы
Это не первый случай появления таких бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, другие два облетели Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отмечал, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность. Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
21 сентября, 08:00РИА Новости
Ядерный "налетчик". Опасен ли для России новый бомбардировщик США
5404411346848129
Обсудить 203
B-52ВВС СШАКрымРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
а чего не с эмитировали падение в черное море?
23 октября, 05:12
улан пятничный
295290006
Я смотрю в Пентагоне аж с радостью эту новость коментирую а как они бы комментировали если на их какой нибудь штат сьэметировать похожий налет наверное улыбочка упала и сразу визг на весь мир поднялся бы
23 октября, 05:37
ISIg Supr
19480005
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Ахмед Билалов
Посольство России направило запрос в Госдеп из-за задержания Билалова
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече "нормандской четверки"
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
Лента новостейМолния