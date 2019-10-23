В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". Об этом сообщается в пресс-релизе командования Вооруженными силами США в Европе.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

Учебный вылет, как говорится в сообщении командования, продолжался 12 часов, в ходе него состоялась совместная тренировка с военными из Румынии, Украины и Грузии.

Boeing B-52H Stratofortress производили в период с 1952 по 1962 год, это стратегический бомбардировщик, способный — по замыслу — доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.

Это не первый случай появления таких бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, другие два облетели Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.