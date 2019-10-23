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РИА Новости

Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке

05:01 23.10.2019
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© Sputnik / Francisco BravoУчастники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
© Sputnik / Francisco Bravo
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники чилийской государственной медной компании Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, присоединятся к всеобщей забастовке, объявленной на среду и четверг на фоне проходящих в стране протестов.
"Национальный совет управляющих информирует, что исполнительный комитет принял решение присоединиться к национальной забастовке, созванной общественными организациями нашей страны на 23 и 24 октября", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Федерации работников медной промышленности, представляющей сотрудников Codelco.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Четыре ночи подряд в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
Soldiers block demonstrators during a rally to the Chilean Congress, in Valparaiso, Chile October 22, 2019. REUTERS/Rodrigo Garrido
Вчера, 20:12РСпорт
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