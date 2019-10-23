Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

"Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы", — рассказал Ван Дон Чин.

По его словам, российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Ван Дон Чин добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. Он также заверил, что заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения "все включено" не будет. Так, тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тысяч рублей.