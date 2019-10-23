Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
"Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы", — рассказал Ван Дон Чин.
По его словам, российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Ван Дон Чин добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. Он также заверил, что заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения "все включено" не будет. Так, тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тысяч рублей.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что россияне охотно пользуются системой all inclusive в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.
Другой причиной популярности системы all inclusive он назвал слабое владение россиян иностранными языками. "Непонятно, что написано в меню, люди не понимают, что это. А при системе all inclusive они все видят и спокойно берут", — сказал Бухаров.