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РИА Новости
Туризм

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

04:51 23.10.2019 (обновлено: 11:17 23.10.2019)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае
Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.

"Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы", — рассказал Ван Дон Чин.

По его словам, российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Ван Дон Чин добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. Он также заверил, что заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения "все включено" не будет. Так, тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тысяч рублей.
Номер отеля
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Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что россияне охотно пользуются системой all inclusive в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.
Другой причиной популярности системы all inclusive он назвал слабое владение россиян иностранными языками. "Непонятно, что написано в меню, люди не понимают, что это. А при системе all inclusive они все видят и спокойно берут", — сказал Бухаров.
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ТуризмХайнаньАссоциация туроператоров РоссииТурцияРоссия
Популярные комментарии
Крымнаш опять в пролёте.
23 октября, 07:04
Ан Мосин
18211623
Это же с дорогой, а до Хайнянь лететь прилично. А сколько ты хотел? В Турции **** дешевле не выйдет на 2х. Но там сезон уже закончился, а в Китае почти круглый год. А с 5000 ты и в Крыму не отдохнешь. Работать надо хорошо, тогда будет не 5, а 15 тыс/неделя минимум.
23 октября, 09:10
Alex Ufa
11000312
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