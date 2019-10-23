В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Палата представителей конгресса США во вторник приняла резолюцию, призывающую российские власти предоставить доказательства виновности обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана или освободить его.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
"Палата представителей настоятельно призывает правительство РФ представить убедительные доказательства по обвинениям в адрес Пола Уилана или немедленно освободить его из-под стражи", - говорится в резолюции.
Кроме того, законодатели призывают власти РФ гарантировать "справедливый и транспарентный судебный процесс без неоправданных задержек в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами".
Также просят обеспечить "неограниченный консульский доступ" к Уилану, надлежащие правовые процедуры и соблюдение его прав.