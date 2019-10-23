Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан

ТОКИО/СЕУЛ, 23 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, сообщило северокорейское агентство Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, сообщило северокорейское агентство ЦТАК

Ким Чен Ын осмотрел ряд объектов в туристической зоне горы Кымгансан, которая одно время активно принимала южнокорейских туристов, и подверг критике построенные там сооружения, назвав их "времянками" на стройплощадке или в зоне бедствия. В частности, он заявил, что на объекты, построенные Южной Кореей, ему "противно смотреть", поэтому после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.

"Уважаемый высший руководитель отметил, что мы должны полностью демонтировать сооружения южной стороны, на которые даже смотреть противно, проконсультировавшись с соответствующей отраслью южной стороны, и заново, по-нашему построить современные учреждения бытового обслуживания, гармонирующие с прекрасным природным ландшафтом горы Кымгансан", - сообщает агентство.

Свое решение Ким Чен Ын объяснил тем, что Кымгансан является не только культурным достоянием Юга и Севера Кореи, но и "символом и картой в миниатюре межкорейских отношений, поэтому в отсутствие развития этих отношений не будет и туризма (южнокорейских граждан) на горе Кымгансан.

В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.

Это также нашло свое отражение в пламенной речи северокорейского лидера, который сказал, что гора Кымгансан более 10 лет оставалась без внимания из-за того, что чиновники "полагались на внешние силы и вели неправильную политику опоры на других".

Об организации и развитии туристической зоны в горах Кымгансан, считающихся самыми красивыми на Корейском полуострове, основателю группы Хёндэ Чон Чжу Ёну удалось договориться в результате личных переговоров с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром ещё в 1998 году.

Осенью того же года начались первые регулярные туристические поездки южнокорейцев на Север на паромах из Сокчхо. В 2002 году специально созданная компания Хёндэ Асан получила свидетельство о праве распоряжения землёй в районе Кымгансана на 50 лет в обмен на обещание привлечь инвестиции на сумму в 1,867 миллиарда долларов. Южнокорейцы модернизировали порт, построили гольф-клуб, несколько крупных отелей и ресторанов и восстановили автомобильную дорогу до границы, по которой с 2003 году начали курсировать автобусные туры.