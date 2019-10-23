Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан

ТОКИО/СЕУЛ, 23 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.
Ким Чен Ын осмотрел ряд объектов в туристической зоне горы Кымгансан, которая одно время активно принимала южнокорейских туристов, и подверг критике построенные там сооружения, назвав их "времянками" на стройплощадке или в зоне бедствия. В частности, он заявил, что на объекты, построенные Южной Кореей, ему "противно смотреть", поэтому после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.
"Уважаемый высший руководитель отметил, что мы должны полностью демонтировать сооружения южной стороны, на которые даже смотреть противно, проконсультировавшись с соответствующей отраслью южной стороны, и заново, по-нашему построить современные учреждения бытового обслуживания, гармонирующие с прекрасным природным ландшафтом горы Кымгансан", - сообщает агентство.
Свое решение Ким Чен Ын объяснил тем, что Кымгансан является не только культурным достоянием Юга и Севера Кореи, но и "символом и картой в миниатюре межкорейских отношений, поэтому в отсутствие развития этих отношений не будет и туризма (южнокорейских граждан) на горе Кымгансан.
В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.
Это также нашло свое отражение в пламенной речи северокорейского лидера, который сказал, что гора Кымгансан более 10 лет оставалась без внимания из-за того, что чиновники "полагались на внешние силы и вели неправильную политику опоры на других".
Об организации и развитии туристической зоны в горах Кымгансан, считающихся самыми красивыми на Корейском полуострове, основателю группы Хёндэ Чон Чжу Ёну удалось договориться в результате личных переговоров с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром ещё в 1998 году.
Осенью того же года начались первые регулярные туристические поездки южнокорейцев на Север на паромах из Сокчхо. В 2002 году специально созданная компания Хёндэ Асан получила свидетельство о праве распоряжения землёй в районе Кымгансана на 50 лет в обмен на обещание привлечь инвестиции на сумму в 1,867 миллиарда долларов. Южнокорейцы модернизировали порт, построили гольф-клуб, несколько крупных отелей и ресторанов и восстановили автомобильную дорогу до границы, по которой с 2003 году начали курсировать автобусные туры.
За последние десять лет горы Кымгансан посетили почти два миллиона южнокорейцев, средняя годовая выручка КНДР от этого проекта составляла 30 миллионов долларов. Впоследствии северокорейские власти представляли различные проекты развития международного туризма в этой зоне, однако существенных инвестиций привлечь не удалось. В прошлом году в Пхеньяне лидеры Севера и Юга договорились в первоочередном порядке нормализовать работу Кэсонского промышленного комплекса и туристической зоны в Кымгансане, однако прогресса нет ни по одному проекту из-за сохраняющихся санкций. КНДР, тем не менее, неоднократно призывала Южную Корею возобновить сотрудничество "без оглядки на США".