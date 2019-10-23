Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T07:12Z
https://ria.ru/20191023/1560093024.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/42216/40/422164019_0:55:584:384_1036x0_80_0_0_2fd78e899452ff6d0f91b2f5727f4d6d.jpg
РИА Новости

Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан

04:24 23.10.2019 (обновлено: 07:12 23.10.2019)
3488
© Фото : winged_eelКурортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
Курортная зона Кымгансан (Алмазные горы)
© Фото : winged_eel
Курортная зона Кымгансан ("Алмазные горы") . Архивное фото
ТОКИО/СЕУЛ, 23 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.
Ким Чен Ын осмотрел ряд объектов в туристической зоне горы Кымгансан, которая одно время активно принимала южнокорейских туристов, и подверг критике построенные там сооружения, назвав их "времянками" на стройплощадке или в зоне бедствия. В частности, он заявил, что на объекты, построенные Южной Кореей, ему "противно смотреть", поэтому после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.
"Уважаемый высший руководитель отметил, что мы должны полностью демонтировать сооружения южной стороны, на которые даже смотреть противно, проконсультировавшись с соответствующей отраслью южной стороны, и заново, по-нашему построить современные учреждения бытового обслуживания, гармонирующие с прекрасным природным ландшафтом горы Кымгансан", - сообщает агентство.
Свое решение Ким Чен Ын объяснил тем, что Кымгансан является не только культурным достоянием Юга и Севера Кореи, но и "символом и картой в миниатюре межкорейских отношений, поэтому в отсутствие развития этих отношений не будет и туризма (южнокорейских граждан) на горе Кымгансан.
В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
Вчера, 10:46РИА Новости
Глава парламента КНДР: США и Южная Корея раздражают Пхеньян новыми учениями
Это также нашло свое отражение в пламенной речи северокорейского лидера, который сказал, что гора Кымгансан более 10 лет оставалась без внимания из-за того, что чиновники "полагались на внешние силы и вели неправильную политику опоры на других".
Об организации и развитии туристической зоны в горах Кымгансан, считающихся самыми красивыми на Корейском полуострове, основателю группы Хёндэ Чон Чжу Ёну удалось договориться в результате личных переговоров с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром ещё в 1998 году.
Осенью того же года начались первые регулярные туристические поездки южнокорейцев на Север на паромах из Сокчхо. В 2002 году специально созданная компания Хёндэ Асан получила свидетельство о праве распоряжения землёй в районе Кымгансана на 50 лет в обмен на обещание привлечь инвестиции на сумму в 1,867 миллиарда долларов. Южнокорейцы модернизировали порт, построили гольф-клуб, несколько крупных отелей и ресторанов и восстановили автомобильную дорогу до границы, по которой с 2003 году начали курсировать автобусные туры.
За последние десять лет горы Кымгансан посетили почти два миллиона южнокорейцев, средняя годовая выручка КНДР от этого проекта составляла 30 миллионов долларов. Впоследствии северокорейские власти представляли различные проекты развития международного туризма в этой зоне, однако существенных инвестиций привлечь не удалось. В прошлом году в Пхеньяне лидеры Севера и Юга договорились в первоочередном порядке нормализовать работу Кэсонского промышленного комплекса и туристической зоны в Кымгансане, однако прогресса нет ни по одному проекту из-за сохраняющихся санкций. КНДР, тем не менее, неоднократно призывала Южную Корею возобновить сотрудничество "без оглядки на США".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 23:10РИА Новости
США призвали КНДР вернуться за стол переговоров
3243023
Обсудить 1
Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Ахмед Билалов
Посольство России направило запрос в Госдеп из-за задержания Билалова
Гражданин США Пол Уилан в суде
В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
Лента новостейМолния