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РИА Новости

СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"

04:05 23.10.2019 (обновлено: 07:06 23.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАхмед Билалов
Ахмед Билалов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), экс-председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов во вторник задержан в своем доме в Майами иммиграционными службами США, сообщает газета Miami Herald.
По данным издания, Билалов проживал в своем доме в Санни-Айлз-Бич в пригороде Майами с женой и грудным ребенком.
Как отмечает газета, представитель Интерпола в Вашингтоне не смогла смогла ответить на вопрос, направляла ли организация уведомление министерству юстиции США о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия.
Ахмед Билалов лишился постов председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" и вице-президента Олимпийского комитета в 2013 году после того, как его раскритиковал президент Владимир Путин за срыв сроков строительства комплекса трамплинов "Русские горки", возводимых к Олимпиаде в Сочи. Вскоре после возбуждения уголовного дела Ахмед с братом Магомедом Билаловым уехали за границу.
Позднее в отношении Билалова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, братьев объявили в розыск, они заочно арестованы.
Полиция. Архивное фото
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Ахмед БилаловВ миреРоссияМайамиСША
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