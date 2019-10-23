СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), экс-председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов во вторник задержан в своем доме в Майами иммиграционными службами США, сообщает газета Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), экс-председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов во вторник задержан в своем доме в Майами иммиграционными службами США, сообщает газета Miami Herald

По данным издания, Билалов проживал в своем доме в Санни-Айлз-Бич в пригороде Майами с женой и грудным ребенком.

Как отмечает газета, представитель Интерпола в Вашингтоне не смогла смогла ответить на вопрос, направляла ли организация уведомление министерству юстиции США о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия.

Ахмед Билалов лишился постов председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" и вице-президента Олимпийского комитета в 2013 году после того, как его раскритиковал президент Владимир Путин за срыв сроков строительства комплекса трамплинов "Русские горки", возводимых к Олимпиаде в Сочи. Вскоре после возбуждения уголовного дела Ахмед с братом Магомедом Билаловым уехали за границу.