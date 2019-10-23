Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков

"Мной внесен законопроект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков. Правила игры должны быть справедливыми. Бюджет Хабаровского края недополучает доходы из-за того, что высокорентабельный бизнес не платит налоги. Считаю, что сейчас не время разбрасываться деньгами в виде таких льгот", - сказал Фургал, выступая на заседании.