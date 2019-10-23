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РИА Новости

Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков

03:48 23.10.2019
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© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Добыча золота. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.
В среду в Хабаровске проходит очередное заседание краевой думы, на котором губернатор выступил в обращением к депутатам.
"Мной внесен законопроект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков. Правила игры должны быть справедливыми. Бюджет Хабаровского края недополучает доходы из-за того, что высокорентабельный бизнес не платит налоги. Считаю, что сейчас не время разбрасываться деньгами в виде таких льгот", - сказал Фургал, выступая на заседании.
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Сергей ФургалХабаровский крайЭкономика
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