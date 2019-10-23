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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери

04:10 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота вагоностроительного завода "Трансмашхолдинг"
Работа вагоностроительного завода Трансмашхолдинг
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа вагоностроительного завода "Трансмашхолдинг". Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привезла на завод в Твери для обмена опытом 30 южноафриканских сварщиков, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.
"Трансмашхолдинг" в последние годы стал активно продвигаться на африканском рынке. Компания совместно с венгерскими партнерами заключила контракт на поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов в Египет, купила тепловозостроительный завод в ЮАР и оценивает потенциальный объем заказов в Африке для себя в миллиарды долларов.
"В конце прошлого года, например, 30 южноафриканских сварщиков посетили Тверской вагоностроительный завод. Обмен опытом", - ответил Липа на вопрос, какие возможности кооперации российских и зарубежных производственных площадок ТМХ он видит.
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Он рассказал, что была идея проэкспериментировать, насколько технологически, культурно и так далее можно общаться не только на уровне больших начальников, но и на уровне простых рабочих.
"Мы привезли их из Йоханнесбурга в Тверь, поселили, дали им задание, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства", - отметил гендиректор ТМХ.
Липа рассказал, что сварщики из ЮАР делали рамы. "Готовый подвижной состав они не делали, но делали элементы вагонов", - пояснил он. Потом они вернулись к себе домой, заключил он.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Работа вагоностроительного завода Трансмашхолдинг
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1530011
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаКирилл ЛипаЮАРРоссияТверьТрансмашхолдингЭкономика
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