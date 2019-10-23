ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привезла на завод в Твери для обмена опытом 30 южноафриканских сварщиков, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.

"Трансмашхолдинг" в последние годы стал активно продвигаться на африканском рынке. Компания совместно с венгерскими партнерами заключила контракт на поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов в Египет, купила тепловозостроительный завод в ЮАР и оценивает потенциальный объем заказов в Африке для себя в миллиарды долларов.

"В конце прошлого года, например, 30 южноафриканских сварщиков посетили Тверской вагоностроительный завод. Обмен опытом", - ответил Липа на вопрос, какие возможности кооперации российских и зарубежных производственных площадок ТМХ он видит.

Он рассказал, что была идея проэкспериментировать, насколько технологически, культурно и так далее можно общаться не только на уровне больших начальников, но и на уровне простых рабочих.

"Мы привезли их из Йоханнесбурга в Тверь, поселили, дали им задание, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства", - отметил гендиректор ТМХ.

Липа рассказал, что сварщики из ЮАР делали рамы. "Готовый подвижной состав они не делали, но делали элементы вагонов", - пояснил он. Потом они вернулись к себе домой, заключил он.