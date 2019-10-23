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РИА Новости
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ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд

04:00 23.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа
Генеральный директор АО Трансмашхолдинг Кирилл Липа
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) видит потребность в локомотивах, которые выпускает завод в ЮАР, и рассчитывает поставлять эту технику, в том числе, во Вьетнам и Таиланд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.
"Трансмашхолдинг" в 2018 году приобрел тепловозостроительный завод площадью 45 тысяч квадратных метров в городе Боксбург (Южно-Африканская Республика). Компания сообщала, что он будет осуществлять сборку, техническое обслуживание и модернизацию подвижного состава различного назначения. Предприятие будет работать в интересах рынка не только ЮАР, но и других стран африканского континента, сообщал ТМХ.
"Этот завод обладает уникальной на самом деле компетенцией делать тепловозы с этими метровыми колеями. Поэтому это уникальная вещь, она не мирового масштаба с точки зрения рынков, но по количеству парка локомотивов на метровой колее - это вполне мировые цифры, то есть, они очень большие, то есть, потребность в таком продукте большая", - сообщил Липа в преддверии форума Россия-Африка, который открывается в среду.
Он отметил, что метровая колея, очень узкая, нехарактерная для Европы, для Америки и для России, но она характерна для стран африканского континента и азиатского региона, Индонезии в частности. Есть целый ряд стран и в Латинской Америке, где метровая колея активно используется.
По его словам ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с этой шириной колеи с завода в ЮАР в другие страны.
"Пока это просто идея. Но потенциал такой есть. То есть, мы уже начали аккуратно заходить на конкурсы, начали разговаривать со странами - Вьетнам, например, Таиланд. Как раз там требуется техника на узкую колею, не очень дорогая", - рассказал гендиректор ТМХ.
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