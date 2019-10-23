Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов

"Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть, и международная практика это подтверждает, то, конечно же, это следующий этап – будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту", - сказала Максимкина.