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РИА Новости

Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов

03:22 23.10.2019
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дистанционная продажа рецептурных лекарств возможна, если аналогичная процедура для безрецептурных препаратов будет запущена качественно, без злоупотреблений, заявила РИА Новости директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
Говоря о законопроекте о дистанционной продаже лекарств, она отметила, что на начальном этапе министерство поддерживает продажу именно безрецептурных препаратов, чтобы отработать технологии и гарантировать пациенту качественный, эффективный, безопасный лекарственный препарат.
"Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть, и международная практика это подтверждает, то, конечно же, это следующий этап – будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту", - сказала Максимкина.
Она добавила, что с 1 января 2020 года у россиян появится возможность использовать электронные рецепты. Это позволит отследить лекарства. Определенные препараты также можно будет отслеживать на основе маркировки. Это минимизирует риски.
Максимкина добавила, что надеется на принятие законопроекта о дистанционной продаже безрецептурных препаратов до конца года.
Ранее сообщалось, что Всероссийский союз пациентов направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой разрешить дистанционную продажу рецептурных лекарств через интернет. В обращении предлагалось наделить Минздрав полномочиями по соответствующему лицензированию аптек.
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