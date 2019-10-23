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РИА Новости

В Боливии в ходе протестов задержали 27 человек

03:21 23.10.2019
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© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Почти 30 человек были задержаны в Боливии в понедельник в ходе протестных акций, связанных с подсчетом голосов после президентских выборов, сообщается в заявлении генеральной прокуратуры страны.
"В прокуратуре имеется 13 открытых дел, 27 человек были задержаны в разных частях страны, включая департаменты Пандо, Оруро и Тариха", - говорится в заявлении.
Кроме того отмечается, что "с учетом фактов насилия, имевшего место вчера в разных частях страны, во всех департаментах были созданы разные прокурорские комиссии с целью проведения расследований".
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе Моралеса. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.
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