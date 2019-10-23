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РИА Новости

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

03:42 23.10.2019 (обновлено: 12:00 23.10.2019)
637255
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Group-IB Илья Сачков.
По его словам, ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей.
Как отметил Сачков, система Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы.
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Московский международный форум "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает его официальным информационным агентством.
Девушка со смартфоном и банковской картой
20 октября, 05:13РИА Новости
Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
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Group-IBОбщество
Популярные комментарии
Даешь еще больше цифровизации хорошей и разной, так приветствуемой властями. И тот, что слаб в IT остается без денег, больше пуков, пинов, приложений, больше сведений о клиентах,о телефонах и т.д. При такой системе нужно не информацию увеличивать, а на анонимность переходить. Как с тебя тащить - так цифровизация, как с казначейства излишне выплаченные получить - так ходит по кабинетам с бумажкой как в позапрошлом веке.
23 октября, 06:32
НЛНаталья Лобова
5501011038
Все эти цифровые несовершенные технологии бьют по карману рядовых держателей карт, не имеющих сверх доходов. У меня одна карта и не дай бог...Останусь на нуле. Завести вторую -по моим малым доходам - смешно. Мои знакомые не доверяют банкам и снимают тут же при поступлении.
23 октября, 06:09
Raisa Pavlova
427109037
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