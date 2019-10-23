Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в интервью " Телеведущий Владимир Соловьев в интервью " КП " прокомментировал шутку в свой адрес со стороны своего коллеги Ивана Урганта.

Ранее Ургант в эфире своего шоу на Первом канале озвучил несколько шуток в адрес Соловьева после того, как телеведущий попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэфире.

"И тут хочется сказать: наконец-то побит рекорд! Когда в 1997 году забыли камеры выключить в телемагазине. Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет", — пошутил Ургант, поздравив при этом своего коллегу с достижением.

Соловьев, комментируя слова телеведущего, выразил ему благодарность за то, что "заметил и отметил". "Ну, пусть смеется. Это нормально. Главное, что заметил. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг. Новость все же значимая. Вне зависимости от того, с чьей фамилией она связана. Зависти тут нет никакой. Нет же. Это же сам Иван Андреевич", — сказал он.