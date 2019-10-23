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РИА Новости

Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса

03:14 23.10.2019 (обновлено: 10:56 23.10.2019)
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в интервью "КП" прокомментировал шутку в свой адрес со стороны своего коллеги Ивана Урганта.
Ранее Ургант в эфире своего шоу на Первом канале озвучил несколько шуток в адрес Соловьева после того, как телеведущий попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэфире.
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"И тут хочется сказать: наконец-то побит рекорд! Когда в 1997 году забыли камеры выключить в телемагазине. Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет", — пошутил Ургант, поздравив при этом своего коллегу с достижением.
Соловьев, комментируя слова телеведущего, выразил ему благодарность за то, что "заметил и отметил". "Ну, пусть смеется. Это нормально. Главное, что заметил. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг. Новость все же значимая. Вне зависимости от того, с чьей фамилией она связана. Зависти тут нет никакой. Нет же. Это же сам Иван Андреевич", — сказал он.
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. Как говорится на сайте организации, с 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием Соловьева транслировали по телевидению 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Российский телеведущий более чем на четыре часа перекрыл рекорд японца Монта Мино.
Телеведущий Владимир Соловьев
21 октября, 16:38РИА Новости
Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса
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Шоу-бизнесВладимир СоловьевКнига рекордов ГиннессаИван УргантРоссия
Популярные комментарии
Печально что такое смотрят. Но машина пропаганды работает в полную силу. Чем меньше реальных дел и хуже уровень жизни, тем больше пропаганды.
23 октября, 04:16
ЛКЛысый Кучерявый
42210268
Одно дело транслировать, а другое дело, кто то это гэ смотрит?!)))
23 октября, 05:45
sserj1679
28300242
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