Бутина может прибыть в Москву уже 26 октября

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости, Михаил Тургиев. Мария Бутина после освобождения может прибыть в Москву уже в субботу 26 октября, сообщил в среду РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.

“Если она покинет тюрьму в пятницу утром и ее заберут агенты миграционной службы, то она сможет быть дома, возможно, в субботу”, - сказал он.

По его словам, Бутину должны сопровождать до Москвы два сотрудника миграционной службы. Если это действительно так, говорит он, то они не смогут воспользоваться рейсом "Аэрофлота", так как по закону нельзя тратить деньги налогоплательщиков на перелет иностранными авиакомпаниями.

“Власти хранят в секрете номер рейса, так что не знаю, каким рейсом она полетит", - добавил Дрисколл.

Он предположил, что из тюрьмы на севере Флориды ее перевезут в ближайший крупный международный аэропорт в Атланте, а оттуда доставят в одну из Европейских стран. Перед последним перелетом Бутиной должны дать сделать один звонок.

"Она позвонит и скажет мне, что садится на такой-то рейс и будет в Москве через, например, четыре часа”, - сказал адвокат.

Это Дрисколл уже по электронной почте планирует передать отцу Бутиной.

Семья арестованной в США Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.