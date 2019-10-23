В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до сих пор, хотя и не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет (песочно-оранжевый) использовался только для верхней одежды императора, а для всех остальных был запрещен. И сейчас церемониальная японская одежда императора во время интронизации красится только в сумаховый цвет.