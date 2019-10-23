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РИА Новости

В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

03:10 23.10.2019 (обновлено: 15:16 23.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МелконовЖена президента Украины Елена Зеленская
Жена президента Украины Елена Зеленская
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Жена президента Украины Елена Зеленская. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали образ первой леди Украины Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху.
Супруга украинского лидера появилась на людях в платье и перчатках лимонного цвета. Этот цвет и вызвал недовольство пользователей.
"Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", — написала Lesia Tkach в фейсбуке.
"Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит", — согласилась с ней Светлана Иванова.
"Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант", — считает Kseniya Svarovski.
"У четы проблемы с протоколом", — полагает Светлана Корнеева.
© REUTERS / Carl Court/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибывают на церемонию возведения на престол императора Японии Нарухито в Императорском дворце в Токио. 22 октября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибывают на церемонию возведения на престол императора Японии Нарухито в Императорском дворце в Токио. 22 октября 2019
© REUTERS / Carl Court/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибывают на церемонию возведения на престол императора Японии Нарухито в Императорском дворце в Токио. 22 октября 2019
В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до сих пор, хотя и не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет (песочно-оранжевый) использовался только для верхней одежды императора, а для всех остальных был запрещен. И сейчас церемониальная японская одежда императора во время интронизации красится только в сумаховый цвет.
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Елена ЗеленскаяНарухитоЯпонияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Селянский и вовсе на официанта похож
23 октября, 03:42
Зае Bees
1035010010
Не стоит корить деваху. Она своей истории не знает, а тут Япония. Служба протокола облажалась. Хотя....какой протокол в 95 квартале. Им на квартале самый "чоткий" прикид - треники.
23 октября, 07:29
strannik_4691
117180018
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