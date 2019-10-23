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РИА Новости

Эксперт назвала самые опасные химические загрязнители для россиян

03:09 23.10.2019
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© Фото : Александр Понамов Ртуть
Ртуть
© Фото : Александр Понамов
Ртуть. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Наиболее опасными для россиян следует считать три вещества из списка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такие как, асбест, свинец и ртуть, сообщила РИА Новости сопредседатель общественной организации "Экосогласие" Ольга Сперанская, которая является координатором в РФ недели действий против отравления свинцом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет десять самых опасных для здоровья человека химических загрязнителей: асбест, бензол, диоксины, загрязнение воздуха, кадмий, мышьяк, нехватка или избыток фтора, опасные пестициды, ртуть, свинец.
"По данным ВОЗ, все виды асбеста вызывают рак легких, мезотелиому, рак гортани, рак яичников и фиброз легких. Однако в России асбест можно встретить повсеместно. Страна лидирует по добыче и экспорту хризотилового асбеста в мире. В России большой внутренний рынок использования хризотилового асбеста – из него делают шифер, трубы для водопровода, теплоизоляцию, тормозные колодки, огнеупорные ткани", - уточнила Сперанская.
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Эксперт также напомнила о ртутном загрязнении, характерном для наиболее развитых промышленных регионов РФ, где развита цветная металлургия, находятся угольные теплоэлектростанции, цементная и химическая промышленность, а также районы с накопленным ртутным загрязнением.
"Ртуть – еще одно опасное вещество и глобальный загрязнитель. Ни одно национальное правительство не может, действуя в одиночку, защитить свое население и окружающую среду от вреда, вызываемого ртутным загрязнением. Именно поэтому была разработана отдельная конвенция, получившая название Минаматская конвенция о ртути в память о жертвах ртутного загрязнения в рыболовецком поселке на побережье залива Минамата в Японии", - отметила Сперанская.
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Она уточнила, что РФ пока не является стороной конвенции, но уже подготовила кадастр источников ртутного загрязнения. Как отметила эксперт, свинец является еще одним веществом, загрязняющим окружающую среду в РФ.
"Свинец - хорошо известное нейротоксичное вещество, для которого не существует безопасного уровня воздействия. Вредные последствия воздействия свинца в детском возрасте имеют необратимый характер и сохраняются в подростковом возрасте и у взрослых. Свинец воздействует на сенсорику и моторику, нарушает способность к обучению; приводит к дефициту внимания, расстройству координации, визуально-пространственной ориентации и речи, может стать причиной анемии", - уточнила эксперт.
Сперанская пояснила, что свинец обнаружен в воздухе населенных пунктов в России, где живет до 44 миллионов граждан.
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