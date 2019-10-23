В МЧС рассказали, как вести себя при угрозе катастрофического затопления

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Возможные жертвы среди населения при катастрофическом затоплении территории можно существенно снизить, выполняя рекомендуемые действия по сигналам гражданской обороны, советуют в МЧС РФ в рамках проходящего месячника по ГО.

Ведомство напоминает, что сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при военной угрозе. Действовать по сигналам ГО нужно очень быстро, но без паники и суеты. В этих условиях дорога каждая минута.

При сигнале "Угроза катастрофического затопления" необходимо взять с собой личные документы. Покидая дом или рабочее место, надо обязательно отключить свет, газ, воду, а также отопительные приборы. Кроме этого, нужно действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении, советует МЧС.

Если по какой-то причине осуществить эвакуацию сразу не удалось, следует расположиться на верхних ярусах прочных сооружений здания и ждать помощи спасателей.