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РИА Новости

В МЧС рассказали, как вести себя при угрозе катастрофического затопления

03:06 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСильный дождь
Сильный дождь
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сильный дождь. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Возможные жертвы среди населения при катастрофическом затоплении территории можно существенно снизить, выполняя рекомендуемые действия по сигналам гражданской обороны, советуют в МЧС РФ в рамках проходящего месячника по ГО.
Ведомство напоминает, что сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при военной угрозе. Действовать по сигналам ГО нужно очень быстро, но без паники и суеты. В этих условиях дорога каждая минута.
При сигнале "Угроза катастрофического затопления" необходимо взять с собой личные документы. Покидая дом или рабочее место, надо обязательно отключить свет, газ, воду, а также отопительные приборы. Кроме этого, нужно действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении, советует МЧС.
Если по какой-то причине осуществить эвакуацию сразу не удалось, следует расположиться на верхних ярусах прочных сооружений здания и ждать помощи спасателей.
По сигналу "Отбой" все эвакуируемые будут возвращены из пунктов временного размещения к месту работы или проживания. При этом население должно быть готово к возможному повторению сигналов оповещения ГО, резюмирует МЧС.
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