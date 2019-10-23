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РИА Новости
РИА Наука

Ракета "Ангара-А5" будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году

03:05 23.10.2019
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© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5М", которая заменит несоответствующую требованиям Минобороны РФ "Ангару-А5", будет впервые запущена в конце 2024 года с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.
В сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сказал, что ракета "Ангара-А5" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны РФ. Ракета "Ангара-А5М" необходима для доведения грузоподъемности до прописанных в техническом задании требований Минобороны.
"Ракету-носитель "Ангара-А5М" планируется запустить ориентировочно в конце 2024 года", - сказал Кузнецов.
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Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.
В декабре 2014 года с космодрома Плесецк был осуществлен первый пуск ракеты "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. В октябре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что второй пуск "Ангары-А5" также с макетом спутника перенесен с конца 2019 года на первую половину 2020 года. Если пуск пройдет без замечаний, то на третьей "Ангаре-А5" планируется запустить спутник связи серии "Экспресс".
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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